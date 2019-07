La Regione Emilia-Romagna mette a Bando la partecipazione al percorso immersivo “Mindset Program – 7° Edizione”. In particolare, si intendono selezionare 10 startup innovative regionali per partecipare al programma che ha lo scopo di far conoscere dall’interno il mercato americano, incontrare imprenditori e investitori, acquisire il vero mindset della Silicon Valley.

Il programma prevede attività quali: workshop su temi fondamentali per una startup in Silicon Valley come raccogliere investimenti, gestire le finanze, sviluppare il pitch, costruire collaborazioni sul mercato americano; visite a incubatori, acceleratori, grandi aziende, università e centri di ricerca della Silicon Valley; incontri ed eventi con venture capitalist, business angels, corporate funds e imprenditori.

Il Bando è aperto dalle ore 10.00 del 6 giungo 2019 fino alle ore 13:00 del 31 luglio 2019.

Le domande devono essere presentate esclusivamente compilando, secondo le modalità descritte, la modulistica allegata in fac simile all Bando (Allegati 1, 2 e 3) e inviandola in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC: art-er@legalmail.it. Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “Domanda Bando Mindset Program 2019”.

Il programma, si svolgerà dal 2 al 13 dicembre 2019.

Documenti

Bando per l’accesso ai Servizi di Mindset Program in Silicon Valley 7° edizione (pdf)

Allegato 1 | Domanda partecipazione (pdf - word)

Allegato 2 | Scheda Impresa (pdf - word)

Allegato 3 | Dichiarazione dei contributi in regime “de minimis” e di P.M.I. (pdf - word)

Procura speciale (pdf - word)

Struttura organizzativa di riferimento: Unità Startup (ART-ER)

Responsabile del procedimento:Sara Monesi (ART-ER)

Per maggiori informazioni:

Sara D’Attorre, Sara Monesi

Tel: 051 6398099

Email: siliconvalley@art-er.it