Climate-KIC Startup Accelerator Italy 2019-2020

BANDO APERTO PER PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA ALLO STAGE 1

Climate-KIC StartUp Accelerator Italy è il programma di accelerazione di impresa gestito in Italia da ASTER in qualità di partner di Climate-KIC Italy, la Knowledge Innovation Community on Climate Change, in collaborazione con Trentino Sviluppo S.p.A. (www.trentinosviluppo.it) e Hub Innovation Trentino - HIT (www.trentinoinnovation.eu),

Il percorso ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze e promuovere innovazione in ambiti tematici rilevanti per il cambiamento climatico ed è rivolto a nuove iniziative imprenditoriali provenienti dall'Italia.

I vincitori hanno accesso a un pacchetto di servizi e contributi finanziari per sviluppare il proprio progetto d’impresa.

I servizi del programma avranno luogo principalmente in Emilia-Romagna - es. le formazioni e gli eventi - ma i vincitori avranno anche accesso a servizi “taylor made” offerti direttamente da ASTER, Trentino Sviluppo e HIT.

A chi si rivolge

Il programma è aperto a portatori di idee e/o progetti imprenditoriali e a start-up già attive nel settore della low carbon economy.

Sono ammessi a partecipare al programma esclusivamente persone residenti e/o domiciliate nel territorio italiano e startup con sede legale e/o operativa in Italia, che rientrino in una delle seguenti categorie:

aspiranti imprenditori in team di almeno due persone che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel low carbon market

che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel low carbon market start-up costituite dopo il 1 gennaio 2016, operanti nel low carbon market, che stiano ricercando supporto nell’approfondimento del proprio modello di business.

Le idee imprenditoriali che partecipano al programma devono possedere i seguenti requisiti:

carattere di innovatività dei prodotti/servizi offerti,

buone potenzialità di mercato,

”Climate impact” dei prodotti/servizi offerti, cioè impatto positivo in termini di riduzione delle emissioni o di migliorate capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici.

Cosa offre

Il programma si compone di 3 fasi autonome e distinte:

Stage 1: Fundamentals/Business Model Development Obiettivo: sostenere idee d’impresa e startup costituite nella redazione di un business plan nei suoi aspetti essenziali. Durata: aprile – luglio 2019 Risultati attesi: redazione di una business idea in forma scritta. Il modello di documento sarà fornito da Aster. Servizi offerti a tutti i beneficiari: coaching per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale;

per lo sviluppo dell’idea imprenditoriale; 3 giornate di formazione sui temi legati all’avvio di un’attività imprenditoriale organizzate a Bologna;

sui temi legati all’avvio di un’attività imprenditoriale organizzate a Bologna; workshop durante la fiera Research To Business (http://www.rdueb.it) che si terrà a Bologna il 6-7 giugno 2019;

durante la fiera (http://www.rdueb.it) che si terrà a Bologna il 6-7 giugno 2019; rimborso spese per un massimo di Euro 5.000,00 per ciascun progetto/impresa selezionato. Verranno selezionati per entrare a far parte dello Stage 1: 8 progetti d’impresa e startup che saranno assistite da ASTER . Oltre ai servizi sopra descritti, i team supportati da ASTER avranno accesso a: sale riunioni presso l’incubatore Le Serre di Aster in Via Castiglione 136 a Bologna per organizzare incontri con consulenti, clienti o esperti; servizi di assistenza per la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale, per l’accesso a capitali e risorse finanziarie per l’innovazione, a strumenti di finanza agevolata e anche supporto al networking; rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna (https://www.retealtatecnologia.it); seminari organizzati da ASTER inerenti l’imprenditorialità a titolo gratuito.

. Oltre ai servizi sopra descritti, i team supportati da ASTER avranno accesso a: 4 progetti d’impresa e startup che saranno assistite da Trentino Sviluppo, in collaborazione con HIT . Oltre ai servizi sopra descritti, i team e le startup potranno avere accesso a: spazi di coworking, sale riunioni presso il Business Innovation Centre di Trentino Sviluppo denominato Progetto Manifattura in Piazza Manifattura 1 a Rovereto per organizzare incontri con consulenti, clienti o esperti o eventualmente a spazi di co-working resi disponibili da partner di Trentino Sviluppo; network di investitori di Trentino Sviluppo, al network di imprese ad alta innovazione collegati a Trentino Sviluppo; corsi e seminari, a titolo gratuito, di Innovation Academy 2019 di Trentino Sviluppo.

. Oltre ai servizi sopra descritti, i team e le startup potranno avere accesso a: Stage 2: Business Model Validation Obiettivo: verificare la fattibilità tecnico/economica/finanziaria di progetti imprenditoriali e startup costituite e sviluppare l’attività commerciale attraverso un primo contatto con partner tecnologici e/o commerciali e con potenziali clienti. Durata: luglio – dicembre 2019 Risultati attesi: business plan e report sul feedback ottenuto dai primi contatti con potenziali partner e/o con clienti. Servizi offerti: coaching per lo sviluppo del progetto;

per lo sviluppo del progetto; 4 giornate di formazione sui temi legati al marketing e alla vendita di prodotti/servizi organizzate a Bologna;

sui temi legati al marketing e alla vendita di prodotti/servizi organizzate a Bologna; workshop durante un evento pubblico di grande rilevanza organizzato in Emilia-Romagna;

durante un evento pubblico di grande rilevanza organizzato in Emilia-Romagna; rimborso per un massimo di Euro 15.000,00 per ciascuna impresa selezionata. La selezione dei progetti per lo Stage 2 sarà oggetto di un bando successivo. Stage 3: Preparation for Investment readiness Obiettivo: supportare startup già costituite per l’organizzazione di incontri con potenziali clienti e con investitori. Durata: Febbraio – Novembre 2020 Servizi offerti: Coaching per lo sviluppo del progetto,

per lo sviluppo del progetto, formazione ,

, contributi finanziari fino a 30.000 euro,

assistenza sulla tutela della proprietà intellettuale e sugli strumenti di finanza agevolata,

attività di networking. L’accesso allo Stage 3 sarà oggetto di un bando successivo.

Come partecipare

Per presentare la domanda di partecipazione alla Fase 1 è necessario seguire la procedura descritta nel bando all'ART. 4 "Modalità e termine di presentazione delle domande"

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13:00 (ora italiana) del 15 aprile 2019.

Documenti Stage 1